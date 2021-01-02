‘10 bin kişiye iş sağlıyoruz’

Salihlili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2020 yılının son toplantısını yaptı. Toplantıdan, Salihli ekonomisini motive edici haberler geldi. Video konferans yöntemiyle yapılan müteşebbis heyet toplantısına, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı. 2020 yılı bütçesi ibra edilys, 2021 yılı bütçesi görüşüldü.

‘OSB’ye ilgi var’

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 2. Eta/pta bulunan sanayi parsellerinden sektöründe öncü olan firmalara yer tahsisi yaptıklarını belirtti, fabrika inşaatlarının bitme noktasına geldiğini söyledi. Yeni fabrikaların 2021 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağı müjdesini veren Başkan Kayda, “Salihlimiz sağlık, eğitim, tarım ve sanayi sektöründe yaptığı atılımlarla bölgede söz sahibi oldu. 2. Etap ile birlikte Organize Sanayi Bölgemiz, başlattığımız çalışmalar sonucunda yatırımcıların gözdesi oldu. Doğalgazın da geldiği Salihlimiz, her geçen gün daha da büyüyerek gelişiyor. Yeni kurulan fabrikaların da üretime geçmesiyle 10 bin insanımıza yeni iş kapıları açıyoruz” dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, yatırımcıların Salihli OSB’ye ilgisinin büyük olduğunu ifade etti.

‘Nefesin değerini öğrendik’

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2020 yılının son iş gününde belediye birimlerini tek tek dolaşarak mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Çalışanlarıyla büyük bir aile olduklarını vurgulayan Kayda, “Salgın nedeniyle 2020 yılında zor günler yaşadık. Sağlığın ve tek bir nefesin bile ne kadar değerli olduğunu hep birlikte öğrendik. Salihlimiz için ter akıtan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, yeni yılda hepinize ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.