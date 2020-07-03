10 finalist seçildi

KUSAV ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin 2020 Beste Yarışması’nda heyecan sürüyor. Seçici Kurulu ve Başkanlığı’nı MFÖ üyesi Fuat Güner’in yaptığı ön jüri, İstanbul Point Otel’de gerçekleştirdiği 2 günlük değerlendirme ile 389 beste arasından 10 finalist ile 2 yedek besteyi belirledi. Müge Ökten’in “Sen Ölmeden Önce Öldün” isimli bestesi, dijital bir platformda yayınlandığının anlaşılması üzerine diskalifiye edildi. Ökten’in yerine birinci yedek olan Şevki Çepa’nın “Zaman Sensin” adlı bestesi finalist oldu. Genel koordinatörlüğünü Ali Rıza Türker’in üstlendiği ön jüride; gitarist, besteci, Kurtalan Ekspres üyesi Ahmet Güvenç, opera sanatçısı ve şan eğitmeni Burcu Soysev, yorumcu Ferhat Göçer, aranjör, vokal koçu, müzik eğitmeni Ödül Erdoğan ile TV müzik program yapımcısı İzzet Öz yer aldı.



Yeniden düzenlenecek olan 10 parça dijital platformda beğeniye sunulacak. Birinci besteciye Altın Güvercin ve 50 bin lira para ödülü, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30 bin lira para ödülü, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20 bin lira para ödülü verilecek. En başarılı yorumcuya ise “En başarılı yorumcu” ödülü verilecek. Her yıl büyük bir katılım ve çoşkuyla gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması’nda büyük finalin hangi gün ne şekilde yapılacağı ise daha sonra açıklanacak.



DERECEYE GİRENLER



SENSİZ OLMAZ (B.KAĞAN ÇOBAN)SENSİZ OLMAZ (B.KAĞAN ÇOBAN)RESMEN ARANIYOR (SEDAT YÜCE)KIRIK AYNA (DOĞAN KOSPANÇALI)KOKUN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİĞİNDE (DENİZ ÖZÇELİK)YOK (EMRE KANTAŞLI)YA SU YA ATEŞ (MERVE ÖNER DEMİRCİ)ZAMAN SENSİN (ŞEVKİ ÇEPA)BİR YOLCULUKTU (ERHAN SİRET DOĞAN)AYNALAR (OĞUZ DURAK)SEVDA YOKUŞLARI (BERKİN KOÇAK)YEDEK: AŞK EVLERDEN UZAK (OZAN GÜNEYSU)









