08.02.2020 - 00:00 |
10. Hamsi Şenliği yarın
EGE Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF), her yıl olduğu gibi bu yıl da İnciraltı’nda düzenleyeceği 10. Hamsi Şenliği’nde Egelilere 10 ton hamsi ikram edecek.
Yarın 50 bin kişinin katılmasının beklendiği şenlikte, ziyaretçiler yöresel sanatçıların seslendirdiği Karadeniz müziği eşliğinde eğlenecek. EKAF Başkanı Aydın Özyar, “Herkesi, İnciraltı Mesire Yeri’ne bekliyoruz” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.