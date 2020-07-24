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    HaberlerEge Haberleri 10 park yapıldı, 32’si A’dan Z’ye yenilendi
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    24.07.2020 - 00:03 |

    10 park yapıldı, 32’si A’dan Z’ye yenilendi

    10 park yapıldı, 32’si A’dan Z’ye yenilendi

    Bayraklı Belediyesi, ilçeye modern görünümlü ve daha yeşil sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Son bir yılda ilçeye 10 yeni park yapıldı, 32’si de baştan aşağı yenilendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Manavkuyu, Tepekule, Soğukkuyu ve Körfez Mahallesi’nde 2 yeni park, 2 de yeşil alan çalışması yaptı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Oyun gruplarından zemin kauçuklarına, kent mobilyalarından yeşil alanlara kadar Bayraklı’nın tüm parklarında çalışma yürütüyoruz. İlçemize modern görünümlü, daha nitelikli ve güzel alanlar kazandırıyoruz. Çünkü Bayraklı halkı her şeyin en güzeline layık” diye konuştu.

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