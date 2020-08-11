10 parmağında 10 marifet: Oyuncu sporcu işletmeci

Türk sinemasının son dönemdeki en başarılı yapımlarından Müslüm’de zor bir rolün altından kalkan, yine izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Turgut Tunçalp, oyunculuk serüvenini ve bilinmeyenlerini paylaştı. Kötü karakterlerle hafızalara kazındındığını ancak bundan rahatsızlık duymadığını ifade eden Tunçalp, “Tekliflerde, rolün iyi ya da kötü olmasından çok projenin geneline dikkat ediyorum. Ayrıca dönem dizisi olması beni çeken en önemli etken oluyor” dedi. Cihangir’de açtığı Caba Meyhane ile eğlence sektörüne de adım atan Tunçalp, ayrıca düzenli olarak yaptığı dövüş ve motor sporlarını bir araya getirmeyi planladığı bir proje üzerinde çalışıyor.

- Sizi sürekli sert rollerde izliyoruz. Teklifler öyle geldiği için mi yoksa sizin tercihiniz mi bu yönde?

Sert ve kötü karakterler daha çok akılda kalıyor sanırım. Bu zamana kadar farklı farklı karakterler canlandırdım ama akılda sert ve kötüler kalmış. (Gülüyor) Bir proje bana geldiği zaman karakter sert mi kötü mü diye hiç bakmadım. Projeye ne kadar hizmet ediyor, ne kadar yukarı taşıyor ona bakıyorum. Sert ve kötü karakter olup izleyicinin çok sevdiği örnekler dünya sinemasında da çok fazla var. Scarface, Taxi driver gibi sinema filmleri aklıma gelen ilk örnekler. Sert ve kötü dediğimiz karakterler izleyici de iyiye, doğruya özendirebilir düşüncesindeyim.

- Vatanım Sensin ve Diriliş Ertuğrul gibi çok önemli dönem dizilerinde oynadınız, birçok filminiz de var. Dönem projelerinde oynamayı sevdiğinizi söyleyebilir miyiz?

Kesinlikle. Dönem dizileri, dönem sinema filmleri gerek dekoru gerek kostümü gerekse çok uzun zaman önce yaşamış insanları düşünerek bir karakter ortaya çıkarma fırsatıyla en sevdiğim işler diyebilirim. Ortaya çıkan karakterlerin insanlar tarafından beğenilmesi ve sokakta gördüğüm tepkiler beni ayrıca heyecanlandıran, mutlu eden, iyi ki bu işi yapıyorum dememe ve şükretmeme vesile olan şeyler.

Ağlamaktan çekemedik

- Müslüm, Türkiye’deki en ses getiren yapımlardan biri oldu. Müslüm Gürses’in babasını oynarken neler hissettiniz?

Beni en zorlayan karakterlerden biriydi. Müslüm Gürses çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, sıkça da dinlediğim bir insandı zaten. Ama hayatı boyunca yaşadıklarını bu kadar detaylı bilmiyorduk çoğumuz. Ağlamaktan oynayamadığımız sahneler oldu. Sete ara vermek zorunda kaldığımız günler oldu. O malum sahneyi çekmek ömrümden ömür aldı diyebilirim.

Yeni film Adana’da geçiyor

- Böyle güzel bir ortamda buluşma fırsatımız olmuşken sormak istiyorum; Alaçatı mı Bodrum’mu?

(Düşünüyor) Zor soru. (Gülüyor) İkisi de çok sevdiğim yerler. İkisi de Türkiye’nin gözbebeği yerler. Alaçatı ve Bodrum’da ayrı ayrı çok sevdiğim insanlar ve arkadaşlarım var. Gitmekten ve orada olmaktan büyük keyif alıyorum ama burun farkıyla Alaçatı diyebilirim (Gülüyor)

Her şey güzel gidiyor

- Yeni sezon için yeni projeler var mı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonda da devam ediyor. Temmuz sonu Adana’da da kasım ayında yayına girecek bir sinema filmi çekmeye başlıyoruz.

- İlgilendiğiniz bir spor dalı var mı?

Spor dalları var (Gülüyor) Uzak doğu dövüş sporları ve motor sporları hep hayatımda oldu. Kamp ve dağcılık ilgi duyduğum diğer alanlar. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz bir proje üzerinde de çalışıyoruz. (Ser veriyor sır vermiyor)

- Evcil hayvanınız var mı?

Eşimle birlikte sahiplendiğimiz bir köpeğimiz var. Çok zor ama çok güzel. Sahiplenmeden aileye yeni bir fert geliyor ve hayatımızın bir parçası olacak sorumluluğunu alamayacak insanlar lütfen bir kaç kere düşünsün. Gerçekten kolay değil hayvan sahiplenmek. Bir anlık heves işi hiç değil.

- Yeni evlendiğinizi duyduk, tebrik ederiz. Evlilik nasıl gidiyor?

Çok güzel gidiyor. Maşallah. (Tahtaya vuruyor) Farklılıklara saygı göstermek, onun mutlu olduğu şeylerle mutlu olabilmek ve paylaşmak gerçekten beni daha iyi bir insan yapıyor diye düşünüyorum. İyi ki...

- Eşinizin reklamcı olduğunu biliyoruz. Ortak proje düşünceniz var mı?

Biraz evvel bahsettiğim projede İlay’la birlikte profesyonel bir ekip kuruyoruz. İnce eleyip sık dokuduğumuz bir iş. Allah utandırmasın.