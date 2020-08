100 bin liralık hibeyle hayali gerçek oldu

İzmir Buca’ya bağlı kırsal Kırıklar Mahallesi’nde yaşayan ve çocukluğundan beri ailesine ait hayvanlarla ilgilenen Aygün, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun olduktan sonra memleketine dönüp tarım alanında çalışmaya karar verdi. Her zaman hayvancılık yapmayı istediğini, eğitimini alıp yüksek lisans yaptığını anlatan Aygün, “Yeterli sermayem olmadığı için bir türlü başlangıç yapamadım. Bakanlığın desteği çiftliğimin can suyu oldu. Bu çiftliği büyütmek istiyorum. Süt sığırcılığının yanında besi sığırcılığı da yapmak niyetindeyim. Hedefim sürdürülebilir olmasını sağlamak” diye konuştu.

Destekle evinin bahçesindeki küçük çiftliğine 13 hayvan alan Aygün, gebe hayvanların doğumunu dört gözle beklediğini dile getirdi. Hayvanları seven herkesin bu işi yapabileceğini sözlerine ekleyen Aygün, “Onlara ‘Kızlarım, anneniz geldi’ diyorum” dedi. l AA