BİST1.1080.00EURO8.720.28USD7.380.05ALTIN456.62-0.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 100 bin liralık hibeyle hayali gerçek oldu
    ABONE OL
    25.08.2020 - 07:00 |

    100 bin liralık hibeyle hayali gerçek oldu

    Tarım ve Orman Bakanlığın’dan “Uzman Eller Projesi” kapsamında 100 bin lira hibe desteği alan 26 yaşındaki Duygu Aygün, hayalindeki çiftliği kurup üretime başladı.

    100 bin liralık hibeyle hayali gerçek oldu

    İzmir Buca’ya bağlı kırsal Kırıklar Mahallesi’nde yaşayan ve çocukluğundan beri ailesine ait hayvanlarla ilgilenen Aygün, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun olduktan sonra memleketine dönüp tarım alanında çalışmaya karar verdi. Her zaman hayvancılık yapmayı istediğini, eğitimini alıp yüksek lisans yaptığını anlatan Aygün, “Yeterli sermayem olmadığı için bir türlü başlangıç yapamadım. Bakanlığın desteği çiftliğimin can suyu oldu. Bu çiftliği büyütmek istiyorum. Süt sığırcılığının yanında besi sığırcılığı da yapmak niyetindeyim. Hedefim sürdürülebilir olmasını sağlamak” diye konuştu.
    Destekle evinin bahçesindeki küçük çiftliğine 13 hayvan alan Aygün, gebe hayvanların doğumunu dört gözle beklediğini dile getirdi. Hayvanları seven herkesin bu işi yapabileceğini sözlerine ekleyen Aygün, “Onlara ‘Kızlarım, anneniz geldi’ diyorum” dedi. l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum

    Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    Çakarlı maganda tutuklandı

    Çakarlı maganda tutuklandı

    Sıradaki Haber