27.03.2020 - 07:00 |
1000 tanı kiti
Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Ege Üniversitesi’ne desteği sürüyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Ege Üniversitesi’ne desteği sürüyor. Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada bin tanı kiti ulaştırıldı. Üniversite hastanesindeki sağlık çalışanları için Bakanlık tarafından 3 bin N-95 maske, 1000 koruyucu tulum ve diğer malzemeler çalışanların kullanımına sunuldu.
Poliklinik hizmetleri askıda
Üniversitede, koronavirüs önlemleri kapsamında poliklinik hizmetleri askıya alındı. Kronik ve takipli hastalar ise doktorlarıyla telefon üzerinden iletişim kuracak. Bu hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılabilecek.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.