1000 tanı kiti

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Ege Üniversitesi’ne desteği sürüyor. Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada bin tanı kiti ulaştırıldı. Üniversite hastanesindeki sağlık çalışanları için Bakanlık tarafından 3 bin N-95 maske, 1000 koruyucu tulum ve diğer malzemeler çalışanların kullanımına sunuldu.

Poliklinik hizmetleri askıda

Üniversitede, koronavirüs önlemleri kapsamında poliklinik hizmetleri askıya alındı. Kronik ve takipli hastalar ise doktorlarıyla telefon üzerinden iletişim kuracak. Bu hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılabilecek.