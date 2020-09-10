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    HaberlerEge Haberleri 100’üncü yılda halk iktidar olacak
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    10.09.2020 - 00:02 |

    100’üncü yılda halk iktidar olacak

    CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı, CHP’nin kuruluşunun 97. yıldönümü nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

    100’üncü yılda halk iktidar olacak

    İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Kuvayi Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırıp hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmek. Cumhuriyetin 100. yılında, ‘İkinci Yüzyıl’a Çağrı Beyannamemizin’ ışığında, halkın iktidarını kuracağız” diye konuştu.

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