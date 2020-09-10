100’üncü yılda halk iktidar olacak

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Kuvayi Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırıp hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmek. Cumhuriyetin 100. yılında, ‘İkinci Yüzyıl’a Çağrı Beyannamemizin’ ışığında, halkın iktidarını kuracağız” diye konuştu.