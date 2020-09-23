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    HaberlerEge Haberleri 121 üreticiye fide
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    23.09.2020 - 07:00 |

    121 üreticiye fide

    SALGIN tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvansal üretimin kesintiye uğramaması ve tüketicinin mağdur olmaması için Bodrum Belediyesi, ilki nisan ayında gerçekleşen fide dağıtım etkinliğinin ikincisini düzenledi.

    121 üreticiye fide

    SALGIN tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvansal üretimin kesintiye uğramaması ve tüketicinin mağdur olmaması için Bodrum Belediyesi, ilki nisan ayında gerçekleşen fide dağıtım etkinliğinin ikincisini düzenledi. 121 üreticiye karnabahar, beyaz lahana, mor lahana ve brokoliden oluşan 140 bin fidenin hibe olarak teslim edildi. Başkan Ahmet Aras, bir buçuk yıldır yapılan çalışmaların yavaş yavaş meyvesini vermeye başladığını belirtti.
    Tarıma dönüş
    Tarımın Bodrum’da çok önemli bir değer olduğunu kaydeden Başkan Aras, “Bizler, tarım ve hayvancılıktan edindiğimiz gelirle okuduk, çocuklarımızı evlendirdik, evlerimizi yaptık. Bahçenin bir kenarına da bostan yapar, patlıcanımızı, domatesimizi, biberimizi, karpuzumuzu yetiştirirdik. Bugün bu adımları atarken, o duygularla hareket ediyoruz” diye konuştu.

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