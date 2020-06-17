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    HaberlerEge Haberleri 16 yayla yolu elden geçiriliyor
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    17.06.2020 - 07:00 |

    16 yayla yolu elden geçiriliyor

    Burhaniye Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle ilçeye bağlı yayla yollarında genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı.

    16 yayla yolu elden geçiriliyor

    Burhaniye Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle ilçeye bağlı yayla yollarında genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Yerel halkın rağbet ettiği ve ülke çapında da tanınan 16 yaylaya sahip olduklarını belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Burhaniyeliler yaz aylarını yaylalarda tarım ve hayvancılıkla geçirip bölgeye önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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