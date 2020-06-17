16 yayla yolu elden geçiriliyor

Burhaniye Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle ilçeye bağlı yayla yollarında genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Yerel halkın rağbet ettiği ve ülke çapında da tanınan 16 yaylaya sahip olduklarını belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Burhaniyeliler yaz aylarını yaylalarda tarım ve hayvancılıkla geçirip bölgeye önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.