160 bin dolar gerekli

Tip 1 SMA teşhisi konan 14 aylık Doğu bebek, ABD’de tedavisinin yapılabilmesi için yardım bekliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gerekli 2.4 milyon dolardan kalan 160 bin doların da toplanabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulundu. SMA hastalarında ilk iki yaşta ölüm oranının çok yüksek olduğunu ve Doğu bebeğin tedavisinin bir an önce yapılması gerektiğini dile getiren Çerçioğlu, şöyle konuştu:

“İhtiyacı olana her zaman yardım elini uzatan, güzel ülkemin iyi kalpli insanları; minik bir hayata umut olmak bizlerin elinde. Hep birlikte çocuğumuzun şifa bulması için yardım kampanyasına destek olalım. Bizce her insan, hayatının bir döneminde, bir canın kahramanı olmuştur. Şimdi de Doğu bebek için kahramanlıkta bulunma zamanı.”

Doğu’nun annesi Şive Ülker’e 05327073239, babası Çetin Ülker’e de 05324133819 numarasından ulaşabilir; bağışta bulunmak için ise taplink.cc/dogu_sma adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gen tedavisi

Doğu bebeğin sadece ABD’de yapılabilen ve başarı oranı yüzde 95 olan gen nakli tedavisi görmesi gerekiyor. Şimdiye kadar ilaç tedavisi gören Doğu bebek, SMN2 genindeki bozukluk nedeniyle sağlığına kavuşabilmek için bu tedaviye ihtiyaç duyuyor.