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    HaberlerEge Haberleri 1600 yıl sonra yeniden
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    14.07.2020 - 07:00 |

    1600 yıl sonra yeniden

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    1600 yıl sonra yeniden

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İncil’de adı geçen tarihteki ilk yedi kiliseden (Mahşerin Yedi Kilisesi) birini içinde barındıran antik kentte 2200 yıl önce yapılan ve M.S. 5 yüzyıldan sonra kullanılmayan Batı Tiyatrosu’nun restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
    19 antik kent
    Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, 15 bin kişi kapasiteli Batı Tiyatrosu’nda incelemelerde bulundu.
    Denizli’nin kültür mirası olarak çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, Denizli’nin 19 antik kenti ve birçok güzelliği içinde barındırdığını, bunlardan en önemlilerinden birinin de Laodikya olduğunu anlattı, “Büyükşehir Belediyemiz ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Batı Tiyatrosu bu yıl sonunda kadar ayağa kalkacak. Denizli’nin hemen yanı başında 2200 yıllık antik tiyatromuz kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak” dedi.
    Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş değerlere sahip çıktığını kaydeden Başkan Zolan, “UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınan Laodikya, bu çalışmalarımızla daha da ön plana çıkacak ve asil listeye girecek. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Batı Tiyatrosu’nda en kısa zamanda bir etkinlik yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteklediği konserler var. O konserlerden bir tanesinin de Laodikya’daki Batı Tiyatrosu’nda olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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