185 ailenin yüzü güldü

Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Yardımsever vatandaşların bağışladığı kullanılabilir durumdaki eşyalar teslim alınıyor, dar gelirli ailelere iletiliyor. Koltuktan masaya, sandalyeden halı ve perdeye kadar tüm eşyalar yenileniyor. Bu kapsamda belediye, 2019 Nisan ayından itibaren 185 aileye ev eşyası yardımı yaptı. İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ailelerin yüzünün gülmesi bizi mutlu ediyor. Daha fazla ailemize destek olmak için duyarlı vatandaşlarımızı kullanmadıkları temiz eşyaları bağışlamaları konusunda destek olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte kampanyamızı büyütelim” dedi. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 0232 477 20 00 telefon numarasından 614 dahili hattı tuşlayıp, bilgi alabilir.