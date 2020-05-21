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    HaberlerEge Haberleri 19.19’da tek yürek
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    21.05.2020 - 00:05 |

    19.19’da tek yürek

    19.19’da tek yürek

    Atatürk ve Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını evlerinin balkonlarından haykıran Egeliler, saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ ve meclis üyeleri ile birlikte üzeri açık otobüs ve klasik otomobillerden oluşan konvoyla vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde araçlardan inildi, Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bornovalıların marşlara ellerindeki Ayyıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleri ile balkonlarından eşlik ettiği kent turu, bando eşliğinde Mustafa Kemal Caddesi’nde devam etti. Bornova’daki sevgi seline CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de balkonundan katıldı. Vatandaşların Kadir Gecesi’ni de kutlayan Başkan Mustafa İduğ, “Geleceğimiz olan gençlerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak ve bu bayramlar ilelebet kutlanmaya devam edecek” dedi.

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