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    HaberlerEge Haberleri 19 Mayıs ruhu engel tanımıyor
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    19.05.2020 - 07:00 |

    19 Mayıs ruhu engel tanımıyor

    Karabağlar Belediyesi, koronavirüse rağmen 19 Mayıs Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak. Sokaklarda marşlar çalacak, havai fişek gösterisi büyüleyecek

    19 Mayıs ruhu engel tanımıyor

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, koronavirüs salgını kısıtlamalarına rağmen Karabağlar’da yaşatılacak. Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği program kapsamında, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış araçlar, ilçe sokaklarında marşlar eşliğinde turlayacak. 3 farklı güzergah izleyecek araçlar saat 15.00’te hareket edecek. Saat 19.19’da Mimkent Semt Merkezi Kavşağı, İnönü Caddesi Nokta Durağı ve Ordu Caddesi’nde hep birlikte İstiklal Marşı okunacak. Saat 21.00’de de Yeşilyurt Kara Fatma Parkı’nda havai fişek gösterisi yapılacak.

    Söyleşiye katılacak

    Salgın kısıtlamaları nedeniyle bu yıl alanlarda olamadıklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Umarım gelecek yıl bu coşkuyu vatandaşlarımızla birlikte alanlarda, yine hep birlikte yaşarız” dedi. Öte Yandan Başkan Selvitopu, CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Fatma Gül Uysal’la birlikte, sosyal medyadan canlı yayınlanacak söyleşiye katılacak. Söyleşi, bugün saat 17.00’de başlayacak.

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