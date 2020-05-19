19 Mayıs ruhu engel tanımıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, koronavirüs salgını kısıtlamalarına rağmen Karabağlar’da yaşatılacak. Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği program kapsamında, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış araçlar, ilçe sokaklarında marşlar eşliğinde turlayacak. 3 farklı güzergah izleyecek araçlar saat 15.00’te hareket edecek. Saat 19.19’da Mimkent Semt Merkezi Kavşağı, İnönü Caddesi Nokta Durağı ve Ordu Caddesi’nde hep birlikte İstiklal Marşı okunacak. Saat 21.00’de de Yeşilyurt Kara Fatma Parkı’nda havai fişek gösterisi yapılacak.

Söyleşiye katılacak

Salgın kısıtlamaları nedeniyle bu yıl alanlarda olamadıklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Umarım gelecek yıl bu coşkuyu vatandaşlarımızla birlikte alanlarda, yine hep birlikte yaşarız” dedi. Öte Yandan Başkan Selvitopu, CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Fatma Gül Uysal’la birlikte, sosyal medyadan canlı yayınlanacak söyleşiye katılacak. Söyleşi, bugün saat 17.00’de başlayacak.