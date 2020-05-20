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    HaberlerEge Haberleri '19 Mayıs'ın 101. yılı hepimize kutlu olsun'
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    20.05.2020 - 07:00 |

    '19 Mayıs'ın 101. yılı hepimize kutlu olsun'

    Altay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı takım halinde dev Türk Bayrağı açıp, coşkuyla kutladı. Siyah beyazlılarda Başkan Özgür Ekmekçioğlu, “19 Mayıs 1919, Türk Milleti’nin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini, cihana bir kez daha haykırdığı gündür. 101. yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı

    '19 Mayıs'ın 101. yılı hepimize kutlu olsun'

    TFF 1. Lig İzmir temsilcilerinden Altay’da siyah beyazlı futbolcular, antrenman öncesi Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Ay Yıldızlı bayrağımız ile poz verdi ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. 101. yılı coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’a, geçtiğimiz hafta A Takım ile antrenmanlara çıkma şansı yakalayan altyapı patentli gençler de eşlik etti. Siyah beyazlılarda kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yayınladığı anlamlı mesajda, “19 Mayıs 1919, Türk Milleti’nin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırdığı gündür. 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünün, milletimiz ve gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için kahramanca çarpışan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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