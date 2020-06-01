1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, spor okullarıyla ilgili gelişmeleri Milliyet’e anlattı: Bizim sorunumuz yöneticilerle!

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor olarak ne taraftarlarla ne de Altay Spor Kulübü’yle bir problemlerinin olmadığını belirtti. Aktaş, Altaylı yöneticilerin sezon boyunca kendilerine yanlış yaptıklarını ve bu olayın da bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Altay’ın sezon başı kendilerinden 2 futbolcu istediklerini aktaran genç başkan, “İhtiyacımız olsa da oyuncularımızı onlara gönderdik. Bunun karşılığı biz de 2 futbolcu istedik. Bize protokol hazırlamamızı söylediler fakat Altyapı Sorumlusu İbrahim Akın, oyuncuları vermek istemedi. Bucasporlu oyuncuları da geri göndermediler” dedi.



‘Paranın peşindeler’



Altay Sportif Direktörü Hilmi Bozok’un göreve gelmesinin ardından kendilerini aradığını ve önceden yapılan yanlışlar için özür dilediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bozok bizden, scout şefimizin hem Bucaspor hem de Altay için çalışmasını istedi. Biz de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledik ve ekibimizi onlara verdik. Onlar da bize Altay’daki oyuncuların listesini göndereceğini, bir oyuncuyu seçmemizi söylediler. Biz de Hakan Demirci’yi istedik. Bu transfer için para konuşmamamıza rağmen bizimle pazarlık yaptılar. Ardından kendilerinden bizim izlediğimiz oyuncularla görüşmeme sözü aldık ancak bu söze de uymadılar. En son yanlışları ise Nazilli Belediyesporlu Erdem Özcan transferi oldu. Erdem bizim ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Nazilli ekibi bizi aradı, Erdem için Altay’ın temasa geçtiğini söyledi. Hilmi Bozok’u aradım, durumu sordum. Kendisinin bizim oyuncuyu izlediğimizden haberi olmadığını söyledi ancak ardından oyuncuyla anlaşma imzaladılar. Etik olmayan durumlar yaşattılar. Özür dilerken bile paranın peşindeler” diye konuştu. Böylesine yanlışların üzerine Buca’da bulunan spor okullarını istemediklerini belirten genç Aktaş, “Bu okullar 10 senedir var. Sorun okullar olsaydı bu zamana kadar beklemezdik. Yaşanan olayların sebebi Altay’ın etik olmayan davranışları. Biz, bize bir adım gelene koşarız” dedi.