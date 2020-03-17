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    HaberlerEge Haberleri 2 bin 153 personel alımı için karar
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    17.03.2020 - 07:00 |

    2 bin 153 personel alımı için karar

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yıllardır atama bekleyen Ziraat, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner hekimlerin durumunu sordu.

    2 bin 153 personel alımı için karar

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yıllardır atama bekleyen Ziraat, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner hekimlerin durumunu sordu. Pakdemirli, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağı dile getirdi. 2 bin 153 personelin bin 163’ünün mühendis, 11’inin sağlık teknikeri, 50’sinin teknisyen, 139’unun tekniker ve 790’ının veterinerlerden oluşacağını belirtti. Sertel, üç yılın ardından yeni bir alımın yapılmasının olumlu olduğunu ancak yeterli olmadığını ifade etti.

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