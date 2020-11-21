BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 20 aileye bir yıllık kira
    ABONE OL
    21.11.2020 - 07:00 | | AA

    20 aileye bir yıllık kira

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde evleri hasar gören 20 ailenin 1 yıllık kira bedeli karşılanacak.

    20 aileye bir yıllık kira

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde evleri hasar gören 20 ailenin 1 yıllık kira bedeli karşılanacak. Ahbap Derneği ve Hürriyet Emlak işbirliğiyle hazırlanan proje hakkında bilgi veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar 259 aileye konut ve kira yardımında bulunuldu. Şimdi de 20 ailenin barınmasına yönelik imza atıyoruz” dedi.
    Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ise, “Her şirketin kendine yol gösteren, aydınlatan ilkeleri vardır. Biz de ‘Aynı çatının altındayız’ diyoruz. Yol gösterici olan bu söz, deprem felaketinden sonra farklı bir anlam kazandı” ifadelerini kullandı. l

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Banka hesaplarını ele geçiriyorlardı! Cep telefonlarına gönderip...

    Banka hesaplarını ele geçiriyorlardı! Cep telefonlarına gönderip...

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

    Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

    Sıradaki Haber