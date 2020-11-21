20 aileye bir yıllık kira

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde evleri hasar gören 20 ailenin 1 yıllık kira bedeli karşılanacak. Ahbap Derneği ve Hürriyet Emlak işbirliğiyle hazırlanan proje hakkında bilgi veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar 259 aileye konut ve kira yardımında bulunuldu. Şimdi de 20 ailenin barınmasına yönelik imza atıyoruz” dedi.

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ise, “Her şirketin kendine yol gösteren, aydınlatan ilkeleri vardır. Biz de ‘Aynı çatının altındayız’ diyoruz. Yol gösterici olan bu söz, deprem felaketinden sonra farklı bir anlam kazandı” ifadelerini kullandı. l