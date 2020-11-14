20 branşta meslek kursları başlıyor

Bodrum Belediyesi’nin her yıl destek verdiği kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, pandemi tedbirleriyle yeniden başlıyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kurs eğitimleri için Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve belediye arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bodrum’da yaşam boyu öğrenim ve yetişkin eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Ahmet Aras, “Geçen dönem yaklaşık 12 bin kursiyerimiz vardı. Özellikle gelir durumu düşük olan vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Ortakent’te engelli yetişkin bireylere verilen meslek kurslarının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten İlçe Halk Eğitim Müdürü Yakup Batuhan Giraz da, “Dezavantajlı grupları üretici kılarak topluma kazandırmak çok önemli bir hizmet” dedi.

Kurslara katılmak isteyenler online kayıt için bodrumhalkegitim.meb.k12.tr adresini ziyaret edebilir.