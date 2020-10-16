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    HaberlerEge Haberleri 20 ürün ambarda
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    16.10.2020 - 07:00 |

    20 ürün ambarda

    MERKEZİ İtalya’da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan ve 5 bin 323 ürünün bulunduğu Uluslararası Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) listesinde, Ege Bölgesi’nden de 20 ürün bulunuyor.

    20 ürün ambarda

    MERKEZİ İtalya’da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan ve 5 bin 323 ürünün bulunduğu Uluslararası Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) listesinde, Ege Bölgesi’nden de 20 ürün bulunuyor. Armola peyniri, Bardacık incir, Foça karası üzüm, hurma zeytin, İzmir tulumu, boyozu, kopanisti peyniri, kozak çam fıstığı helvası, karabaşotu (yabani lavanta) reçeli, Bodrum gemici peksimeti de koruma altındaki ürünlerden oldu.

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