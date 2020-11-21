20 yaşından büyük binalara dikkat!

YAPI Denetim Kuruluşları İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akbaşak, 2000 yılından önce inşaat ruhsatı alınmış binalarda deprem nedeniyle risk olduğunu dile getirdi. Bu tarihin bir milat olduğunu ve 20 yıldan daha eski binalar için kentsel dönüşümün başlaması gerektiğini ifade eden Akbaşak, şöyle konuştu:

‘Bakanlığa başvurun’

“Bu tarihten sonra yapı denetim kuruluşları gözetiminde yapılan hiçbir binada hasar tespit edilemedi. Sahada bakanlık ekipleriyle beraber incelemelerde bulunduk. 2000- 2020 yılları arasında yaklaşık 19 bin bina yapıldı. Bunlar içinde 76 tane az hasarlı bina var. Bu binalarda sıva çiziğinden, badana boya lekelenmesinden başka hiçbir şey yok. İzmir’de 506 adet bina yıkılıyor. Bu 4 bin 239 daire demek. Bunların yanında orta hasarlı binalar var. Vatandaşlar başvururlarsa alacakları rapora göre binaları değerlendirilebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde kentsel dönüşüm kuruluşlarının listesine ulaşmak mümkün. Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında ya yapı sahiplerine 18 ay kira yardımı yapılır ya da düşük faizle kredi imkanı sunulur. 20-25 yıl önce bir daire satın alan vatandaşa ‘Bu binayı yık yenisini yap’ demek kolay değil.”

Yapı sahiplerinin de biraz fedakarlık yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Akbaşak, “Bugüne kadar kentsel dönüşüm konusunda yapı sahipleri en az eski dairesi kadar, olanağı varsa biraz daha lüksünü ve büyüğünü istediler. 100 metrekare riskli binada oturmaktansa 70 metrekare sağlıklı binada oturmak çok daha iyidir” dedi. l