02.02.2020 - 00:01 |
2020’ye hızlı girdi
Rober Hatemo Batum’da sahneye çıkacak.
Hatemo, JRW Welmond’da 15 Şubat’ta sahne alacak.
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.