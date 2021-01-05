2021’in en büyük sorunsalı deprem

Vedik Astroloji’nin önemli isimlerinden Ayşen Tok, dünyanın ve ülkemizin en zor yıllarından geçtiğini belirtti, 2021 yılıyla ilgili öngörülerde bulundu. 2021’in en büyük üzüntüsünün deprem olacağını dile getiren Tok, “5 Ocak/15 Ocak, 28 Ocak/11 Şubat, 26 Mayıs/10 Haziran zaman aralığı deprem adına Batı, Doğu ve Güney bölgelerde ürkütücü durmakta” dedi. Pandemiyi de değerlendiren Ayşen Tok, “Bizleri keyifli bir Mayıs/Ekim 2021 aralığı bekliyor. Satürn Oğlak burcundan ayrılınca her şey mükemmel olacak. 2023-2024’te değmeyin keyfimize” diye konuştu.

2020 değerlendirmesi alabilir miyiz?

İlki ‘Ketu’ ikincisi de ‘Doğunun Dasa Teknikleri’. Oldukça zor bir yıl geçirdik. Satürn dediğimiz karmik gezegen 2020 yılının Ocak ayında Yıldızıl Zodyak da Oğlak burcu seyrine başladı ve bu transit 2023 yılına kadar sürecek. Numerolojik sistemde 4 rakamını deneyimledik. 4 ana element kendini bizlere sık sık hatırlattı. Ateş, su, toprak ve hava devredeydi.

Astroloji, ülkemiz için bu yıl hangi sinyalleri veriyor, 2021 yılımız nasıl geçecek?

2021 geldi ve daha pozitif enerjiler hakim olacak. 2021 numerolojik sistemde 5 rakamını temsil eder. Gezegeni Merkür’dür. Özgürlük, direniş, isyan, farklı düşüncelerin dile gelmesi, grevler anlamında. Türkiye ve dünya 1976-1985-1994-2003-2012 yıllarında 5 rakamını deneyimledi. Bakıyorsunuz gökyüzüne Satürn hala Oğlak burcunda. Jüpiter Oğlak burcunda ve kadersel olayları tetikleyen Rahu Boğa, Ketu ise Akrep burcunda. Satürn Türkiye’nin 8. ev alanında, 27-31 yılda bir aynı döngüyü yaşatır. Hayatımızda kader denilen yazgıyı 29 yıllık döngüler halinde yaşarız. Türkiye’nin natal haritasında AY yerleşimi 1. ev İkizler burcunda. Vedik astroloji sistemine göre Satürn Oğlak seyri ülkenin 8. ev alanında, jargonda bu sürecin ismi Asthama Satürn periyotu. Gezegen burada 2.5 yıl kalacak. Dış ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkilerimizi, dış politikamızı, dostu ve düşmanı birbirinden ayırmayı, siyasi veyahut ticari girişimlerdeki safımızı belirleme de etken olacak. Satürn transitleri ülkemiz için faydalı ve faydasız ilişkiler adına bazı kopuşları ve yeni başlangıçları tetiklerken, devreye giren Jüpiter enerjisi destekleyici. Müttefik ülkeler sıralamamız değişebilir. Satürn, ülkenin yaşlı bireylerini, ulusu derin yasa boğacak ölümleri, salgın hastalıkları, maden ocaklarını, devletin varlıklarını temsil eder. Buradaki ayraç ile diplomatik davranışın dersini verecek ay düğümleri enerjileri zorlu olsa da her zorluktan ders alabilmeyi Satürn 8. ev alanında öğretecek. 8. ev; uluslararası finansal anlaşmalar, uluslararası borçlar, vergiler, tahvil ve bonolar, hisse senetleri, faiz oranları ve gelirleri, dış borsalar, krediler, sigortalar, ipotekler, emeklilik fonları, miras hukuku, kamu gelir ve borçları, genel ölüm oranları, çocuk ölümlerinin sebepleri ve doğum kontrolleri, hayati tehlikeler ve intihar durumları bu evin konularındandır. Ayrıca morglar, ameliyatlar, cerrahlar, fahişeler, laboratuvarlar, nükleer ve kimyasal kuruluşlar, kanalizasyon giderleri, organize suçlar, teröristler, dedektifler, silahlar, araziler, yeraltı hareketleri ve okült konularda bu ev bünyesindedir. Merkür ise ülkenin genç kesimini, yazarları, gazeteleri, yayıncıları, basın-yayın organlarını, habercileri, haber spikerlerini, büyük elçileri, iç ve dış ticareti, bir ülkenin iletişim ağını temsil eder. 2020 Türkiye Solar döngü Tajaka haritasında retro pozisyonda yerleşen Merkür ile Satürn arasında sert bir kare görünüm oluşmuş. 4. ev Mundane haritasında topraklarımızdır. Deprem, erezyon gibi jeolojik olaylar buradan tespit edilir. 4. evdeki enerji ayrıca vatanseverliğimizi, sınırlarımızı ve halkın mutluluğunu temsil eder. Merkür ve Satürn arasında oluşan kare görünüm ilk önce sınırlarımız (Doğu Akdeniz ve Güney Doğu) sonrasında da deprem adına çok önemlidir. Bu solar harita 29 Ekim 2020 tarihinde oluşmuş ve 29 Ekim 2021 tarihine kadar güncelliğini koruyacak.

Üç zaman aralığı

2021 yılının en büyük sorunsalı ve üzüntüsü deprem enerjisi olacak. Yılın ilk altı ayında enerji doğu ve batı yönlerini aktif edeceğe benzerken, İtalya, Yunanistan, İran, Irak üzerinden gelecek bir enerji de yine ülkemizi etkiler. Maden ocaklarımız, toprak ve tarımları uğraşan çiftçileri, emlak işleri, muhalefet partilerini ve parti yöneticilerini simgeler. Mars asker ve polisi temsil eder. Fetö kapsamında devam eden yargılamalarda ve yeni operasyonlarda süreç halkın üzgün ve tedirgin olacağını işaret etmekte. Sınırlarımız zaman zaman gündem olacaktır. Gezegen burada 2.5 yıl kalacak ve sürecin tamamı unutulmayacak olaylarla dolu olacak. Jüpiter sayesinde elde edilecek mutluluğun verilecek mücadeleyle gerçekleşeceğini göstermektedir. Jüpiter Oğlak burcunda; din ve hukuku, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir. Dış ilişkiler ve ticaret, dışişleri ile ilgili kuruluşlardaki gelişmeler, mahkemeler, kanunlar, hakimler, azınlıklar, şirketler ve reklam portföyleri, din adamları, eğitim, ülkenin felsefik ve inançsal eğilimleri, göçler, büyükelçilikler, uzun mesafeli komünikasyonlar, çabuk yayılan haberler, yayıncılık, popüler kültür, yabancılar, üniversiteler ve uzmanlık alanlarındaki akademik eğitimler, sömürgeler, hava yolları ve taşımacılığı, uçuş görevlileri, rektörler ve profesörler, profesyonel danışmanlar ve astroloji Jüpiter enerjisi altında incelenir. Satürn ise Oğlak burcunda devlet başkanları, iktidarları, yönetimsel olarak başta olanları, siyasileri, yaşlı kişileri, yönetici veya siyasi konumdaki kişilerin kayıplarını, devletin dış ülkelerce itibarını, kariyerini, kuruluşların kariyerlerini, ün ve tanınmışlıkları, hortumlar ve dağlık bölgelerdeki doğal olayları gündemlerimize taşıyacak.

5 Ocak/15 Ocak, 28 Ocak/11 Şubat, 26 Mayıs/10 Haziran zaman aralığı deprem adına Batı, Doğu ve Güney bölgelerde ürkütücü durmakta.

18 aylık dönem

2020 Eylül itibariyle Ay düğümleri Rahu ve Ketu burç değiştirerek 18 ay sürecek yeni bir yolculuğa başlayacak. Ketu 6. ev Akrep burcu seyri; kamusal tüm işçi ve çalışanlar, sendikalar, çalışanlara hizmet eden toplu dernekler, iş durumları, kamunun sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, sağlık çalışanları, lokantalar, yiyecek ve içecek sektörleri, askeri ve güvenlik anlamında tüm personeller, ordu, polis, donanma ve savaş gemileri, sahil güvenlik gibi bu evin inceleme alanına girer. Ayrıca evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvanlar bu evin konularındandır. 6. ev sağlıkla alakalı. Ketu petrol demek. Kuzey ve Güney bölgelerde Türkiye petrol sondaj çalışmalarında ismini duyuracak ve tüm düşmanlarını yenecek ülkeler arasında. Dünyadaki Kuzey Denizi gibi eski petrol sahalarındaki üretim düşmesi ve artık ‘kolay petrol’ döneminin sona yaklaşması nedeniyle hidrokarbon arama ve sondaj şirketleri odaklarını daha derin sulara ve geçmişte pek ilgi gösterilmeyen alanlara yöneltmeye başladı. İşte Doğu Akdeniz havzası bu eğilimin sonucu son yıllarda enerji-politiğin merkezine oturmuş bulunuyor. Komşu ülkelerinin birbirleriyle olan sorunları ve münhasır ekonomik bölge sınırlarındaki anlaşmazlıklar bölgenin ekonomik potansiyelinin artmasıyla siyasi gündemi de daha fazla meşgul etmeye başladı. Tabii sağlık söz konusu olunca ülkenin bu alanda ki başarısı uluslararası platformlarda övgü alacak.

Düğümler 2022 Nisan’da çözülecek

Rahu 12. ev Boğa burcu seyri. Boğa burcu toprak grubundandır. Rahu Jüpiter etkisinde çalışır. Ülkemiz için tarım ve tarıma yönelik sektörler değer kazanacak demektir. Gizli düşmanlar, gizli örgütler, casuslar, derin ve gizli yapılanmalar, şantajlar, hırsızlıklar, suçlular, suikastler, gümrük kaçakçılığı, uyuşturucular, vatan hainleri ve karanlık işlerle uğraşanlar bu evden incelenir. Ayrıca, işsizlik, grevler, sendika problemleri, hapishaneler, cezaevleri, hastaneler, medyumlar, okültistler, büyücüler (8. evle birlikte) akıl hastaneleri, bakımevleri, yetimhaneler, klinikler, yardım kuruluşları, ülkelerin vizyonları, inanç evleri, petrol endüstrisi-yağlar ve bu alanda çalışanlar, büyükbaş hayvanlar bu evin bünyesinde yer alır. Rahu ve Ketu transitleri bahsettiğim konularda vurgu yaparken bence biz güçleniyoruz. Transit süresince bu konuları çok konuşacağız. Düğümler 2022 Nisan ayına kadar burada kalacak. Jüpiter Türkiye’nin 8. ev alanında. Jüpiter kurallara göre 5, 7 ve 9. evlerle görünüm oluşturur. Jüpiter 2020 Kasım’da Oğlak yolculuğuna başladı. Bulunduğu alandan Oğlak, Yengeç, Boğa, Başak burçları ve bu evler ile görünüm halinde. Gerçekte ülkemizin ekonomi, cezaevleri (kayıplar), sınırlarımız, deprem, maden ocaklarını ilgilendiren alanlarına destek vermekte. Jüpiter transitlerinde dikkat edilmesi gereken bir başka açılım gezegenin 1, 2, 5, 7, 9. ve 11. evlerden geçerken olumlu çalıştığı yönünde. Retroya döndüğünde ise bu evlerde olumsuz enerji üretir. Yazdığım konular dahilinde şahane bir süreç bizleri beklemiyor demektir meali.

n Pandemi 2021’de nihayet bitiyor mu?

Elbette ki daha önce pandemi başında yaptığım öngörülerde aşı adına umutlu olduğumu ve aşının virüsün hızını keseceği yorumlarımız doğrulandı. Bizleri keyifli bir Mayıs/Ekim 2021 aralığı bekliyor. Fakat virüs bitiyor, deprem geliyor. Bu sorunsalı çözemiyoruz çünkü Türkiye bir deprem ülkesidir. Evet her şey mükemmel olacak, Satürn Oğlak burcundan ayrılınca. 2023-2024’te değmeyin keyfimize.