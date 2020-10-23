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23.10.2020 - 07:00 |

225 kilo atık!

Bodrum’da “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla düzenlenen temizlik etkinliği, Türkbükü Mahallesi’nde gerçekleşti.

225 kilo atık!

Bodrum’da “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla düzenlenen temizlik etkinliği, Türkbükü Mahallesi’nde gerçekleşti. Ekipteki dalgıçlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmada, denizden klozet kapağı, araç lastiği, cam, plastik ve metal şişelerin de bulunduğu 225 kilogram atık çıkardı. Çalışmaları sahilden bazı vatandaşlar da izledi. Kıyıya çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

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