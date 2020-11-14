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    HaberlerEge Haberleri 240 bin lira yardım
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    14.11.2020 - 07:00 |

    240 bin lira yardım

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde hayatını kaybeden İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Fatma Öztemel Öztürk’ün yakınlarını ziyaret etti.

    240 bin lira yardım

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde hayatını kaybeden İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Fatma Öztemel Öztürk’ün yakınlarını ziyaret etti. Öztürk’ün down sendromlu oğlu, milli özel sporcu Alper Öztürk (27) ile sohbet eden Pakdemirli, ailenin sorunlarının giderilmesi için talimat verdi. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları tarafından aileye destek amaçlı 240 bin lira nakdi yardım yapılacağı da bildirildi.
    Yıkılan Doğanlar Apartmanın’dan Alper (27) ve kardeşi Buğra (22) sağ çıkarılmış, annelerinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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