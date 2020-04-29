250 haneye sıcak yemek

Burhaniye Belediyesi, her yıl ihtiyaç sahiplerine yaptığı sıcak yemek hizmeti, korona salgınından dolayı iftar çadırlarının kurulmamasıyla ayrı bir önem kazandı. Hijyen kurallarına bağlı kalarak hazırlanan yemekler, kaymakamlık, belediye ve muhtarların belirlediği ihtiyaç sahibi 250 haneye ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İçinde bulunduğumuz salgın durumundan dolayı bu yıl iftar çadırımızı da kuramadık. Sıcak yemek hizmetimiz bu yönden de ayrı bir önem kazanıyor. Özellikle evinden çıkamayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımız bu hizmetimizle muhtaç olmaktan kurtuluyor” dedi.

Türkiye’de tek

Ayrıca, koronavirüs salgınından kaynaklı işyerleri kapanan, işsiz kalanlar için başlatılan bağış kampanyasında nakdi ödeme başvuruları Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından alınmaya başlandı. Esnaf ve işsiz kalanlar gerekli belgelerle birlikte 5 Mayıs’a kadar başvurabilecek. Öte yandan belediye, yeni bir dezenfekte aracını filosuna ekledi. Türkiye’de tek olan araç, 38 metreye ilaç partiküllerini yayarak temas ettiği her maddeyi dezenfekte edebiliyor.