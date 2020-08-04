265 kişiye istihdam

Kınık Organize Sanayi Bölgesi lojistik avantajları ve uygun fiyat politikası ile yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. 40 milyon liralık yatırımla KINIK OSB’de ikinci fabrikasını kuracak olan Bergama Plastik, 200 kişiye daha istihdam sağlamayı ve 15 milyon dolar olan ihracatını da 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu ile birlikte Kınık OSB’nin çok önemli bir lojistik avantaj yakaladığını dile getiren Bergama Plastik Genel Müdürü Emre Akıncıtürk, “Bölgenin avantajlarına ek olarak Kınık Belediyesi ve kaymakamlığın da önemli destekleri var. Yatırım yapmak istemezseniz bahane bulmak kolay. Sektörünüzü tanıyorsanız, piyasayı iyi tahlil ediyorsanız ve bu ülke insanına ve devletinizle beraber kendinize de güveniyorsanız yatırım yapmak son derece faydalı bir hamle” diye konuştu.

Yatırımcı akını başladı

Kaymakam Erol Türkmen ile beraber yatırım alanını ziyaret eden Başkan Sadık Doğruer, “Bir zamanlar İzmir’e en uzak ilçeydik, şimdi İstanbul’a en yakın ilçe olduk. Kınık OSB’mizin genişleme sahası ve yatırım kararı alınan 1 milyon 500 bin metrekare kapasiteli Tarım OSB’mizin kurulmasıyla zaten ilgi gören Kınık ilçemize büyük bir yatırımcı akını olacak” dedi. Türkmen de, yatırımcıyı desteklemek ve istihdama katkıda bulunmanın devletin asli görevlerinden olmasından dolayı bu konularda her zaman yatırımcının yanında olduklarını söyledi.

Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık ise, “Genişleme sahası ile bölgemizin büyüklüğü yaklaşık iki katına çıkacak. Şuan bölgemizde 38 parsel var, 5 dönümden 145 dönüme kadar çeşitli büyüklüklerdeki parsellerimiz yatırımcılara tahsis edildi” ifadelerini kullandı.

20 yıllık hayal

EMA Enerji A.Ş, Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni yatırımının temellerini attı. EMA Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, mülkiyeti kendilerine ait olan 6 bin metrekare arazide yükselecek ve 4 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak yatırımın, toplamda 25 milyon liraya mal olacağını belirtti. Tesiste güçlü bir tasarım ve inovasyon altyapısı kuracaklarını vurgulayan Vatansever, şöyle konuştu:

“Tamamen yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği, enerji verimliliğinin sınırlarını zorlayan, dijital teknolojileri en verimli şekilde kullanan yenilikçi, akıllı ürün ve sistemler üretmek için yola çıkıyoruz. 65 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen yatırımı, 2021 yılı haziran ayında devreye almayı planlıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yeşil enerjiye geçiş, teknolojilerin geleceği şekillendirmeye başladı. EMA olarak bu değişimden pay almak ve şirketimizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabilmek adına temeli atılan yatırımımız, bu yönüyle 20 yıllık bir hayalimizin ürünü olma özelliği taşıyor.”