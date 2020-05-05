3 günde 3 milyon 252 bin lira ceza..

İzmir’de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı. Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza verildi. Bu kişilerden 11’i hakkında adli işlem uygulandı.

Akaryakıt kuyruğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının önceki gece yarısı kaldırılmasının ardından, İzmir’de vatandaşlar benzinlik marketlerinde kuyruk oluşturdu. Karşıyaka’daki benzinlik marketlerinde çok sayıda insan dikkat çekti. Vatandaşlar, kısıtlamanın ardından genellikle sigara ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere geldiklerini belirttti. Maske kullanımına da tam olarak özen gösterilmediği görüldü.