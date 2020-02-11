300 milyon kilometre yol 480 bin adet teslimat

1981 yılında kurulan Flash Europe, 640 çalışanı ile General Motors, Caterpillar, Mercedes, Bosh ve Renault vb. gibi müşterilere yönelik, 18 ülkede hizmet veriyor. 600 helikopter ve uçak da dahil olmak üzere 4 binin üzerinde nakliye aracıyla sektörün devlerinden olduklarını belirten Türkiye Ülke Müdürü Hakan Ertemel, bugün dört ülkede 13 franchise ile hizmet sunduklarını belirtti, Türkiye’deki hedeflerini anlattı.

- Flash Europe ne iş yapar, kimlere hizmet sunar?

1981 yılında kurulan Flash, premium karayolu ve hava taşımacılığı (trade line servis, aynı gün içinde hizmet), hava kiralama ve OBC konularında uzman, ana müşterileriyse; otomotiv, sanayi, havacılık ve uzay olmak üzere üç ana başlıkta toplanıyor. Flash, kara ve hava taşımacılığı içeren çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilerine bir hizmet yelpazesi sunuyor. Tüm süreç, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve israfı azaltmak için tasarlanmış 3PLPlus adlı entegre yazılım sistemi tarafından destekleniyor. Her gönderi, taşıma sırasında Flash tarafından izlenip işlenebiliyor.

Hizmet, tam zamanlı bir sistemde çalışma eğilimi gösteren işletmeleri hedefliyor. Bu da hızlı güvenilir taşımacılık konusunu, faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak öngören işletmeler anlamına geliyor. Flash, geniş hizmet ağı sayesinde 7 gün 24 saat müşterilerine destek oluyor. Yani imalat şirketleri üretime devam etmek için mümkün olan en kısa sürede yapılacak teslimatlar konusunda Flash’a güvenebilir.

- Bilmeyen okuyucularımız olabileceği için sormak istiyorum: Premium lojistik nedir?

Premium lojistik, herhangi bir sebeple, geleneksel ağ tabanlı çözümlerle taşınamayan gönderiler olarak sınıflandırılıyor. Gönderinin teslim edilme aciliyeti, taşınan malların yüksek değerli ürünler olması, teslim zamanlaması açısından kritik öneme sahip gereklilikler, hizmet mükemmelliği ihtiyacı, yükün hacmi gibi sebepler premium lojistik ihtiyacını doğuruyor.

- Farklı sektörler için iş modelinizi nasıl kurguladınız?

Şirketin teknolojisi ve araçları, sevkiyat sürecini kontrol etmelerini ve kolaylaştırmalarını sağlamak için müşteriler ve taşıyıcılar düşünülerek tasarlandı. Flash müşterisi olduğunuzda, sevkiyatınız sürekli izlenir ve kargonuzun rotası hakkında sizi proaktif bir şekilde bilgi verilir. Sipariş kaydetmenin yanı sıra her zaman sevkiyatınızın durumuna online erişim sağlayabilirsiniz.

12-96 saat arasında teslim

- Peki premium lojistiğin bizler/firmalar için önemi nedir?

Günümüzde, müşterilerden gelen rekabetçi baskı ve artan beklentiler, birçok firmanın stoğu en aza indirmesine ve talep üzerine üretim yapmasına yol açtı. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi ve premium gönderiler, her şirket için kilit bir faktör haline geldi.

Endüstri ve perakende devleri, üretim hatlarını çalışır durumda tutmak ve stoklarını kontrol altında bulundurmak için premium lojistik şirketlerine daha fazla güveniyor. Flash Global, tedarik zinciri pazarındaki bu yeni trendlere uyum sağlamak için 18’den fazla ülkede, dünya çapında bir ağ yarattı. Minivan araçlarımızla ekspres yük taşımacılığı yapıyoruz. İki saatte yükü alıp, gittiği veya geldiği ülkeye göre 12 ile 96 saat arasında teslim ediyoruz. 1200 kilo ve 5-8 europalet ürün taşıyabiliyoruz.

- Franchise sisteminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sürdürülebilir bir büyüme döneminden sonra, Flash olarak iş modelimizin franchise genişletmesi için uygun olduğuna karar verdik ve şirketi genişletmek için bir ağ kurmak istedik. Bu bağlamda, yerel franchise sayesinde doğrudan müşteri iletişimi ile hizmet kapasitemizi genişletmenin etkili bir yolu olduğuna inanıyoruz. Şu anda Türkiye dışında Rusya, Bulgaristan ve Slovenya bölgeleri franchise sistemine geçti. Orta vadede hedefimiz Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Amerika kıtasında markamızı büyütmek.

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle franchise sistemimizi başlattık ve şu anda İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Ankara’da ilerliyoruz. Franchise modelimizde şehir bazlı münhasırlık hakkı veriyoruz. Her bölgede franchise adayımızla birlikte beş yıllık bir iş planı hazırlıyoruz ve potansiyel müşterilerimizi, büyüme planımızı, beklenen cirolarımızı birlikte oluşturuyoruz. Franchise sözleşmesi kapsamında giriş bedeli ve ciro üzerinden yüzde 6 royalty bedeli uyguluyoruz. Aradığımız özellikleriyse şu şekilde sıralayabiliriz: İşletmenin yönetimi ve performansıyla doğrudan ilgilenecek, daha önce işletmecilik ya da üst yönetim tecrübesi olan, nakliye sektörü hakkında temel bilgi sahibi, satış ve müşteri yönetimi deneyimi olan, yazılım ve teknoloji uygulamalarına yatkın, zaman açısından kritik bir sektörde sürekli mükemmel hizmet standardı ilkesine önem veren, sözlü iletişim becerileri kuvvetli, makul düzeyde finansal kaynağa sahip, girişimciler Flash franchise olmaya uygundur.

- Hedef bölgeleriniz nereler?

2019 yılı itibariyle Türkiye ve Rusya’da franchise modelini uygulamaya alan Flash Europe’ta 2020 yılı itibariyle büyüme hedefimiz içerisinde; İzmir, Kocaeli, Konya, Antalya, Gaziantep ve Adana bölgeleri bulunuyor. Daha detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılar franchise sürecimizi yöneten, The Franchise Company firmasına ulaşabilir.

‘Rakamlar başarının göstergesi’

Flash Global, 2018’de 300 milyon kilometreden fazla yol kat ederek 480 bin teslimat gerçekleştirdi. En çok hizmet verilen ülkeler arasında Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan yer alıyor. Ayrıca gerektiğinde kara ve hava taşımacılığını birleştiriyor ya da bir uçak kiralıyoruz. Lufthansa ağı ile aynı gün hizmetimiz sayesinde, çok kısa sürede Avrupa’daki 100’ün üzerinde havalimanına ulaşabiliyoruz.