35 düzensiz göçmen sudan kurtarıldı

AYVALIK açıklarında, botları batma tehlikesi geçiren 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmen için arama çalışmaları sürüyor. l