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    HaberlerEge Haberleri 35 düzensiz göçmen sudan kurtarıldı
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    30.06.2020 - 07:00 | | DHA

    35 düzensiz göçmen sudan kurtarıldı

    AYVALIK açıklarında, botları batma tehlikesi geçiren 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    35 düzensiz göçmen sudan kurtarıldı

    AYVALIK açıklarında, botları batma tehlikesi geçiren 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmen için arama çalışmaları sürüyor. l

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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