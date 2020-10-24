35 yıllık hat değişiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 35 yıldır kullanılan ve sık sık patlaması nedeniyle vatandaşların susuz kalmasına neden olan İkizcetepeler’deki 5 bin 604 metrelik Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) içme suyu şebeke hattını yeniliyor. Basınca, vakuma ve depreme dayanıklı 1000’lik Duktil Font borularıyla ikinci bir hat döşeniyor. Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, toplam 5 bin 604 metrelik içme suyu şebeke hattında tamamlanan 429 metrelik alanda yapılan çalışmaları inceledi. Yılmaz, “Toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre atık su şebeke hattının döşemesi yapılacak” dedi. Ayrıca Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi, okullarda dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürüyor.