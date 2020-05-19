40 derecede mesai!

Manisa Şehzadeler’de, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan, kiraz toplayan kadın tarım işçileri, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada ev ekonomilerine katkı sağlıyor. 06.00’da bahçeye giden işçiler, 14.30’a kadar kiraz topluyor. Kirazların bir bölümü pazara gidiyor, bir kısmı da İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor.