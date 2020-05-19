19.05.2020 - 07:00 | | CEMİL SEVAL DHA
40 derecede mesai!
Manisa Şehzadeler’de, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan, kiraz toplayan kadın tarım işçileri, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Manisa Şehzadeler’de, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan, kiraz toplayan kadın tarım işçileri, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada ev ekonomilerine katkı sağlıyor. 06.00’da bahçeye giden işçiler, 14.30’a kadar kiraz topluyor. Kirazların bir bölümü pazara gidiyor, bir kısmı da İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.