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    HaberlerEge Haberleri 400 konteyner yerleştirildi
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    20.11.2020 - 07:00 | | AA

    400 konteyner yerleştirildi

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından evleri zarar görenler için AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi’nde hazırlanan 550 konteynerden oluşacak geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi.

    400 konteyner yerleştirildi

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından evleri zarar görenler için AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi’nde hazırlanan 550 konteynerden oluşacak geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi.
    Toplam 550 konteynerin kurulmasının planlandığı merkezde altyapı çalışmaları da tamamlandı. Görevliler konteynerleri depremzedelerin kullanımına hazır hale getiriyor. Sosyal donatıların yapılması için aralıksız çalışma sürdüren ekiplerin kurulumu hafta sonu tamamlaması bekleniyor. l

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