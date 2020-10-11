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    11.10.2020 - 00:01 |

    44 ülkeden çizer Muğla’da buluştu

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Göç’ temasıyla ilk kez düzenlenen, 44 ülkeden 477, Türkiye’den ise 271 çalışmanın katıldığı Uluslararası Karikatür Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Etkinliği beş yılın ardından uluslararası areneya taşıdıklarını belirten Başkan Osman Gürün, “Dünyadan özgür kalemlerin yoğun katılımı bizi çok mutlu etti. Göç, dünyada ve ülkemizde en dramatik sahnelere neden oluyor. Türkiye’de ekonomik olarak zayıflayan Anadolu illerinden büyük şehirlere sürekli bir göç var. Anadolu’ya ekonomik yatırımlar yapılması ve tarım gücümüzü kaybetmememiz lazım” diye konuştu.

    44 ülkeden çizer Muğla’da buluştu

    Karikatürist Mehmet Selçuk, “Muğla’nın kültürel zenginliğini tüm misafirlerimiz gördü. Muğla’mız sanatsal anlamda daha dabüyüyecek” dedi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise, “Muğla Büyükşehir ilklerle kentimizin adını dünyaya duyurmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da, “Gerçekleri kağıda döken ve har zaman baskı gören karikatüristleri, dünyanın içinden geçtiği böyle zorlu bir dönemde buluşturmak çok değerliydi” diye konuştu.

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