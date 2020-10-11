44 ülkeden çizer Muğla’da buluştu

Karikatürist Mehmet Selçuk, “Muğla’nın kültürel zenginliğini tüm misafirlerimiz gördü. Muğla’mız sanatsal anlamda daha dabüyüyecek” dedi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise, “Muğla Büyükşehir ilklerle kentimizin adını dünyaya duyurmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da, “Gerçekleri kağıda döken ve har zaman baskı gören karikatüristleri, dünyanın içinden geçtiği böyle zorlu bir dönemde buluşturmak çok değerliydi” diye konuştu.