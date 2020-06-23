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    HaberlerEge Haberleri ‘5 final maçımız var’
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    23.06.2020 - 07:00 |

    ‘5 final maçımız var’

    Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, Play Off inancını artırdı.

    ‘5 final maçımız var’

    Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, Play Off inancını artırdı. Teknik Direktör Cenk Laleci kalan 5 maçta 15 puana talip olduklarını söyledi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden genç teknik adam, “5 final maçımız var. Balıkesirspor karşılaşması son derece önemliydi. Zorlu bir maçı kayıpsız atlattık. Ben oyuncularıma inanıyorum. Onlar da başarılı olacaklarına inanıyor. Hep birlikte hedefe ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi. Menemenspor kalan 5 karşılaşmada Boluspor, Keçiörengücü (D), Adanaspor, Bursaspor (D) ve Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

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