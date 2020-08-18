5 kez çıkması tesadüf değil

Bayraklı’da yaz başından bu yana askeri bölgede beş kez yangın çıktı. Bu durum sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, yangınların çıkış nedenlerinin yüzde 90 sabotaj olduğunu belirterek, “Aynı anda farklı noktalardan başlayan yangınlar var. Bizden kimse alanla ilgili imar tadilatı beklemesin. Bunun altını özellikle çiziyorum. Belediye olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

‘Tadilata izin yok’

İzmir’in metropol ilçelerinden Bayraklı’da askeri ormanlık alanda üste üste çıkan yangınlar can sıktı. “Bu alanları kim yakıyor?” sorusu akla geldi. Milliyet Ege’ye konuşan Başkan Sandal, “Sabotaj ihtimali yüzde 90. Ne bugün ne yarın buralarla ilgili imar tadilatına izin vermeyeceğiz. Orası İzmir’in, Bayraklı’nın çocuklarının geleceği. Çocuklarımızın geleceğini karartmayacağız. Askeri birimler, orman işletmesi ve Büyükşehir Belediyemizle bir araya gelip üniversite denetiminde bölgeyi ele alıp yeni bir yeşillenme sahası yaratma düşüncemiz var” dedi.

Başkan Sandal, alanın kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığına dair duyumlar aldıklarını belirterek, “Arabayla geçerken yanıcı madde atıp kaçıyorlar. Bunu görenler var. Belediye olarak Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bunu yapanlar gerekli cezayı alsınlar. Yangının 3-4 farklı noktadan aynı anda başladığı oldu. Çok yazık. Çam ağaçları olsa bölge çoktan kül olmuştu. Okaliptüs ağaçları olduğundan yangın fazla büyümeden söndürüldü. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Ciğerlerimizi yakanların peşini bırakmayacağız” diye konuştu.