50 bin fide iki saatte tükendi

2011 yılında Tohum Takas Şenlikleri’ni başlatan ve Türkiye’ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, yerel tohumun yaşaması için çalışmaya devam ediyor. “Başka bir tarım mümkün” projesi kapsamında, belediye tarafından 50 bin fide dağıtıldı. Dağıtılan biber, domates ve patlıcan fideleri, iki saat içinde tükendi. Dağıtıma katılan Başkan İsmail Yetişkin, “Tohumda dışa bağımlılığın çözümü yerel tohumlara sahip çıkmakla olur. Tüm vatandaşlarımızı çocukluğumuzda tadına bakıp kokusunu hiç unutamadığımız kendi sebze ve meyvelerimizle buluşturuyoruz. Yerel tohumlarımıza sahip çıkarak, tohumları ileriki nesillere aktarabilmek istiyoruz. Seferihisar’da sürdürülebilir tarım için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.