İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘500 gün raporu’ bulaşmalarını, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın sunumlarını dinleyerek tamamladı. Başkan Soyer, ilk önce Aliağa Başkanı Acar’ın, ilçede yaptığı yatırım, devam eden çalışmalar ve hayata geçirmek istediği projeler hakkındaki sunumunu dinledi. Ardından Bergama Belediye Başkanı Koştu, bir sunum yaptı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi kent Bergama’nın büyükşehirden beklentilerini dile getirdi. Başkanlara teşekkür eden Tunç Soyer, ilçelere desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Destek istedi

İzmir Büyükşehir, İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama”” başlıklı genelgesi uyarınca çalışmalara başladı. İlk etapta kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar’ın sisteme dahil edilmesi sağlanacak. Hamiline kartların kişiselleştirilmesi ve takibi içinse özel bir yazılım programı hazırlanacak. Başkan Tunç Soyer, “Sistemin işlemesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın, tüm verilerini periyodik ve şeffaf olarak ESHOT Genel Müdürlüğümüz ile paylaşması gerekiyor. Ayrıca İzmirim Kart dışındaki tüm binişler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla engellenmeli” diye açıklama yaptı.