500 kişilik yurt müjdesi



Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nun (KYK) Bayatlı Bölgesi’nde, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ile aynı bölgede yapılacağını söyleyen Koştu, “Yurt 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. 2 ayrı blok halinde yapılacak olan yurt da 250 erkek, 250 kız öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanacak Sosyal tesisleri ve spor alanları da bulunacak olan yurt öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli geçirebilmelerini de sağlayacak” dedi. Başkan Koştu, çalışmaların 15 ayda tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.