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    HaberlerEge Haberleri 500 kişilik yurt müjdesi
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    01.07.2020 - 07:00 |

    500 kişilik yurt müjdesi

    Bergama’da, yurt sorunu yaşayan üniversiteli gençler için harekete geçildi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, 500 kişilik öğrenci yurdunun inşaatının başladığını müjdeledi.

    500 kişilik yurt müjdesi


    Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nun (KYK) Bayatlı Bölgesi’nde, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ile aynı bölgede yapılacağını söyleyen Koştu, “Yurt 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. 2 ayrı blok halinde yapılacak olan yurt da 250 erkek, 250 kız öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanacak Sosyal tesisleri ve spor alanları da bulunacak olan yurt öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli geçirebilmelerini de sağlayacak” dedi. Başkan Koştu, çalışmaların 15 ayda tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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