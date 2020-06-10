‘518 milyonluk yatırım sürüyor’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa’yı ziyaret etti, kentle ilgili toplantılara katıldı.Son 18 yılda Manisa’ya 32 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Kurum, “Devam eden 518 milyon liralık yatırımımız var. Sosyal konut kapsamında bugüne kadar 7 bin 800 bağımsız bölüm bitirip vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. 50 bin sosyal konut kapsamında 1000, 100 bin sosyal konut kapsamında 1500 konut olmak suretiyle ihtiyacı giderecek çalışmalar yapıyoruz. Türkiye geneli devam eden 207 millet bahçesi projesi var. Manisamızda hem merkez hem ilçeler için önemli kararlar aldık. Büyükşehir ve ilçe belediyelere destek olmak suretiyle 2.7 milyar liralık yatırım yaptık. Uluslararası finansman destekleriyle 390 milyon liralık atık su, yağmur suyu dere ıslahı gibi çalışmalar yürütüyoruz. Manisa’mız için eğitim ihtiyacını giderecek 176 derslikli 7 okul ihale sürecini yürütüyoruz” diye konuştu.

‘Cezai işlem yapılır’

Şehzadeler ilçesinde 36,5 hektarlık alanda Gediz, Kocatepe, Bayındırlık, İshak Çelebi mahallelerinde bin 769 bağımsız bölüm bulunduğunu anlatan Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşlar için kentsel dönüşüm ofisi kurup 3 etapta proje yürüteceklerini açıkladı, yıl sonuna kadar 600 konutu teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Hızlı ve gönüllü projeler yapmak istediklerini belirten Kurum, “Kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri projeleri de önemli” dedi.

1 Ocak’ta kapatılan 5 termik santralden birinin Soma Termik Santrali olduğunu söyledi, 6 üniteden 4’üne geçici çalışma ruhsatı verdiklerini açıkladı.

Kurum, “Geçici çalışma ruhsatı verdiklerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Soma da bunlardan biri. Vatandaşımızın güvenliğini ilgilendiren hususları denetliyoruz, aykırılık tespit edersek cezai işlem yapılacak” dedi.

Başkanlara başarı diledi

Bakan Kurum, Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Büyükşehir’in anı defterini imzalayan Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirtti, Ergün ve ekibine başarılar diledi. Yunusemre ilçesinde, TOKİ ortaklığıyla yürütülen 5500 konutluk Akgedik Yunuskent proje alanını da gezen Bakan Kurum, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibini kutladı.