58 araç kül oldu

İZMİR Seferihisar’da önceki gün akşam saatlerinde Ekmeksiz Plajı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 10 hektar alana zarar veren yangında, denize girmek için bölgeye gelen tatilcilerin park halindeki araçlarına sıçrayan alevler maddi hasara neden oldu. Zarar gören 58 araçtan birçoğu kullanılamaz hale geldi

‘Araçta olabilirdik’

Aracını tanıyamadığını söyleyen Murat Coşkun (45), “Yangın bu kadar büyümüş ama haberimiz olmadı. Yanımızdaki otelde de herhangi bir siren çalınmadı. Hava sıcaklığı sebebiyle yangının çıktığını düşünmüyorum. Umarım zararımız karşılanır. Kaskom yok ama sigortam var. Onun da masrafımızı karşılayıp karşılamayacağını bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Otomobilinin yanı sıra kıyafetleri ve bilgisayarının da yandığını belirten Onur Dolu ise (37), “Plaja geldik ve 5-10 dakika sonra dumanları gördük. Ben ve arkadaşım aracı park ederken de alevlerin içinde kalabilirdik. Aslında orada olmadığımıza şükrediyoruz” dedi.

Bir saatte söndürüldü

Alevler nedeniyle araçlarına yaklaşamadıklarını belirten Tayfun Yıldırım da, “Yangın çıktığını öğrenince hemen aracımızın bulunduğu yere çıktık. Ancak geldiğimizde alevler büyümüştü ve aracımın yanına gelemedim. Ardından da bu hale geldi. Sigorta ve kaskomuz var ancak ne olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 12 arazözün müdahale ettiği yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle bir saat içinde güçlükle kontrol altına alındı.