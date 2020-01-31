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    HaberlerEge Haberleri 62. kırmızı bayrak Yeşilova Höyüğü’ne
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    31.01.2020 - 07:00 |

    62. kırmızı bayrak Yeşilova Höyüğü’ne

    Bornova’daki Yeşilova Höyüğü, engelli erişimine uygun hale getirildi; kırmızı bayrağın sahibi oldu

    62. kırmızı bayrak Yeşilova Höyüğü’ne

    Bornova’Daki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz İzmir Projesi kapsamında kırmızı bayrak verildi. Engelli erişimine uyumlu hale getirilen höyük, bayrak almaya hak kazanan 62. yer oldu. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, birlikte çalışma yürüttüğü 30 belediye başkanının eşinin sözcüsü olarak konuştu, “Eşlerimizin yanındayız, onlarda her zaman bizim yanımızda” diye konuştu.
    Yaklaşık 150 milyon engelli bireyin her yıl turist olarak hareket ettiğini belirten Soyer, “Turistler Türkiye’ye uğramadığı gibi İzmir’e de gelmiyor. Sadece ören yerleriyle ilgili değil; restoranlar, kamusal alanlar ve otellerin de eksikleri çok fazla” dedi. Engelli derneklerinin beklentileri ve önerileri üzerine toplantı yapıldı. Engelli çalışmalarının gelişimi için kooperatifleşmenin öneminin altı çizildi.

    Fark yaratacak

    Bornova Belediyesi, Hilton İzmir Oteli, İzmir Down Sendromu Derneği ve 118 R Bayraklı Smyrna Lions Kulübü Derneği işbirliğinde, 18 down sendromlu çocuğa meslek edindirmek amacıyla uygulamalı servis eğitimi verilmesi için protokol imzalandı. Başkan Mustafa İduğ, “Rakamı daha ötesine taşımak istiyoruz” dedi. Haftada 2 gün verilecek eğitimler, 5 Mart’ta sona erecek.

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