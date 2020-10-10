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    HaberlerEge Haberleri 665 bin liralık iki arazöz sokaklarda
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    10.10.2020 - 07:00 |

    665 bin liralık iki arazöz sokaklarda

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, cadde, sokak temizliğinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe arazöz geldiğini duyurdu.

    665 bin liralık iki arazöz sokaklarda

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, cadde, sokak temizliğinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe arazöz geldiğini duyurdu. 665 bin lirayı bulan arazözü 2 bin 900 lira ödeyerek belediyeye kazandırdıklarını söyledi. Ergin, “Pazartesi gecesi yaşanan şiddetli sağanak ve dolu yağışında çok büyük faydasını gördük” dedi.

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