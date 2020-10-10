665 bin liralık iki arazöz sokaklarda

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, cadde, sokak temizliğinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe arazöz geldiğini duyurdu. 665 bin lirayı bulan arazözü 2 bin 900 lira ödeyerek belediyeye kazandırdıklarını söyledi. Ergin, “Pazartesi gecesi yaşanan şiddetli sağanak ve dolu yağışında çok büyük faydasını gördük” dedi.