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    HaberlerEge Haberleri 74 yaşındaki dondurmacı işine koştu
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    19.05.2020 - 07:00 | | AA

    74 yaşındaki dondurmacı işine koştu

    Tire’de 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan, 74 yaşındaki dondurmacı Ayhan Usta, dükkânını açıp satış yaptı

    74 yaşındaki dondurmacı işine koştu

    Tire’de 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan, 74 yaşındaki dondurmacı Ayhan Usta, dükkânını açıp satış yaptı. Dondurmacı Ayhan Toran, “Bugün bize 6 saatlik izin verdiler. Bu izinde dükkânımı açtım, burada satışımızı yapıyoruz, gelen giden arkadaşlarımıza müşterilerimize doğal dondurmalarımı sunuyorum. Kapalı olduğum sürede çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim” dedi. 

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