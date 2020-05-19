74 yaşındaki dondurmacı işine koştu

Tire’de 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan, 74 yaşındaki dondurmacı Ayhan Usta, dükkânını açıp satış yaptı. Dondurmacı Ayhan Toran, “Bugün bize 6 saatlik izin verdiler. Bu izinde dükkânımı açtım, burada satışımızı yapıyoruz, gelen giden arkadaşlarımıza müşterilerimize doğal dondurmalarımı sunuyorum. Kapalı olduğum sürede çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim” dedi.