19.05.2020 - 07:00 | | AA
74 yaşındaki dondurmacı işine koştu
Tire’de 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan, 74 yaşındaki dondurmacı Ayhan Usta, dükkânını açıp satış yaptı
Tire’de 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan, 74 yaşındaki dondurmacı Ayhan Usta, dükkânını açıp satış yaptı. Dondurmacı Ayhan Toran, “Bugün bize 6 saatlik izin verdiler. Bu izinde dükkânımı açtım, burada satışımızı yapıyoruz, gelen giden arkadaşlarımıza müşterilerimize doğal dondurmalarımı sunuyorum. Kapalı olduğum sürede çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim” dedi.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.