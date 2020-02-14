750 doktor canlı izledi

Türk doktorlarının gelişimine katkıda bulunmaya devam eden Pharmactive İlaç, online ameliyat projesine imza attı. Bursa Medicabil Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen ve ekibinin yaptığı iki farklı ameliyat, canlı olarak yayımlandı. Yayın platformu 40 farklı ilde aktif bir şekilde kullanıldı ve 750 doktor ameliyatı naklen izledi. Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen ameliyat süresince anlatımlarıyla da canlı yayını izleyen hekimleri bilgilendirdi. İlki, 11 Eylül 2019’da yapılan “Kalça Protezi” ile ilgili ameliyatın ardından ocak ayında da diz ile ilgili farklı bir operasyon daha canlı olarak yayımlandı.

Deneyim aktarımı

Zor kalçada total kalça protezi uygulaması hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bilgen, “Türkiye’nin dört bir köşesindeki ortopedi uzmanlarına ve asistanlarına uygulamalı olarak total kalça protezi ve diz ameliyatı hakkındaki tüm detayları anlatma fırsatları bulduk. Onlar da bize sorular yönelterek konunun detaylı incelenmesi temin edildi. Tüm ayrıntıları ile uygulamanın en ince noktalarına değinerek anlattığımız bu yayında bilgilerini tekrarladılar ve uygulama sırasında yaptığımız yenilikleri gördüler. Pharmactive ile birlikte yürüteceğimiz projede ameliyat edeceğimiz hastalarımızı kolaydan zor kalçaya doğru seçerek serimizi tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Ortopedi dalına katkıları için Pharmactive İlaç’a teşekkür eden Bilgen, “Bilgi ve deneyimlerin aktarılmasına, hastalarımızın da daha iyi tedavi imkânı bulmasına katkı sağladı” ifadelerini kullandı.