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    HaberlerEge Haberleri 773 bin lira ceza!
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    09.10.2020 - 07:00 |

    773 bin lira ceza!

    Gediz Ovası’nı sulayan Gediz Nehri’ndeki su kalitesini iyileştirmek için 5 yılda 300 milyon lira tutarında yatırımla 19 atık su arıtma tesisini işletmeye alan MASKİ, yıllık ortalama 40 milyon metreküp atık suyu arıtarak nehre bırakıyor.

    773 bin lira ceza!

    Gediz Ovası’nı sulayan Gediz Nehri’ndeki su kalitesini iyileştirmek için 5 yılda 300 milyon lira tutarında yatırımla 19 atık su arıtma tesisini işletmeye alan MASKİ, yıllık ortalama 40 milyon metreküp atık suyu arıtarak nehre bırakıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın 6 ayında su kirliliğine yol açtığı belirlenen 5 işletmeye 773 bin lira para cezası uyguladı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Gediz’i eski günlerine dönmesinde sadece kentsel atık suları temizlemek yetmiyor. Tüm kirletici unsurların bu koruma eylem planlarına dahil olması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün vermiş olduğu bir söz var ve bu sözü yerine getirmek için çalışıyoruz. Gediz’i özlenen günlerine, balık tutulan günlerine hep birlikte kavuşturacağız” diye konuştu.

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