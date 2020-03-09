8. BIOR ödülleri sahiplerini buldu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde 3-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşen BIOR’da senior ve junior kategorilerinde 5 grupta yarışlar yapıldı. Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşturan yelkencilerden Optimist Junior genel kategorisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor’dan Tayfun Türk, Optimist Senior genel kategorisinde ise Ukrayna’nın Zatoka Yelken Kulübü’nden Svıatoslav Madonıch birinci oldu. Bodrum’da gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören yarışlar adına konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, “Biz yelkenciliğimizi hep beraber daha üst seviyeye çıkaracağız. Bunun bir tek koşulu var o da her zaman birbirimizi desteklemek ve el ele olmak” dedi.

‘El ele vermeliyiz’

Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum’da düzenlenen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu As Başkanı Ceyhun Üstüner, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk de katıldı. Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, “Bodrum bu şampiyonada olduğu gibi, 4-14 Temmuz 2021 tarihinde Dünya Optimist Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazır olacak” dedi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak ise, “Türk Yelkenciliği, hep beraber el ele verdiğimiz sürece daha birçok organizasyona ve uluslararası başarıya imza atacak. Gençlerimiz bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecek” dedi. l İZMİR Milliyet