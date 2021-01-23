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    HaberlerEge Haberleri 828 çift aşklarını Ada’da taçlandırdı
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    23.01.2021 - 07:00 |

    828 çift aşklarını Ada’da taçlandırdı

    KUŞADASI, 2020 yılında 91’i yabancı uyruklu olmak üzere 828 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı.

    828 çift aşklarını Ada’da taçlandırdı

    KUŞADASI, 2020 yılında 91’i yabancı uyruklu olmak üzere 828 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı. Almanya, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, İran, İrlanda, Kırgızistan, Özbekistan, Hollanda, Suriye, Tunus, Moldova, Bulgaristan, Gürcistan, İngiltere, Polonya, Fas, Ürdün, Arjantin, Fransa, Finlandiya, Endonezya, Belçika, Türkmenistan ve Bosna Hersek’ten 74 yabancı gelin geldi. Suriye’den 3 yabancı damat da evliliğe ilçede evet dedi. Evlenen en yaşlı çift 79 yaşındaki Metin Üzrek ve Ayten Altıoğlu oldu. Belediye Başkanı Ömer Günel de 10 nikâh kıydı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için çiftlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı verildi.

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