9 değil 127 canlı

İzmir’de kalp ritminde meydana gelen bozulmadan dolayı kalbine bir günde 127 kez şok uygulanan Zeynep Tekeliler (33), 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlına kavuştu. Kalp ritmi normale dönen Tekeliler, dört yaşındaki çocuğunu görememekten çok korktuğunu belirtti, “Yoğun bakımda geçen süre beni çok korkuttu. Bir gün içinde kalbim sürekli durdu. Yakınlarım benim yeniden ayağa kalkabileceğimi mucize olarak görüyordu. Doktorum Emin Evren Özcan, beni yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Çocuğuma sarılmayı çok özledim” dedi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan da, “Kalpteki ritim bozukluğu odakları radyofrekans ablasyon tedavisiyle yakıldı. Ardından hastamızın kalbine hayatını tehlikeye sokacak bir problem ortaya çıktığında şok vererek ritmi düzene sokan şok pili taktık” diye konuştu. l